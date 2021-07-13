15 Temmuz bayrama bağlanacak mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? 16 Temmuz tatil mi?

Pazartesi gününe denk gelen ve yarım gün tatil olan Arife günü için tam gün idari tatil kararı verildi. Bunun üzerine bayram tatili iki hafta sonuyla birleşti. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı, 16 Temmuz tatil mi diye merak etmeye başladı. Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sorusunun yanıtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları haberimizde.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 2016 yılında resmi tatil ilan edildi. O tarihten bu yana resmi tatil olan 15 Temmuz'un Kurban Bayramı'na bağlanması için 16 Temmuz'un tatil olması gerekiyordu. Bu konuyla ilgili gelişmeler takip edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında 16 Temmuz için resmi ya da idari tatil kararı yer almadı. Bu nedenle, 15 Temmuz'da kamu ve özel sektör çalışanları resmi tatil kapsamında izinli sayılacak. Ancak 16 Temmuz'da mesai devam edecek.