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Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz resmi tatil mi, 16 Temmuz tatil olacak mı ve hafta sonuyla birleşecek mi? 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı?
Giriş Tarihi: 13.7.2021 08:47 Son Güncelleme: 13.7.2021 08:47

15 Temmuz resmi tatil mi, 16 Temmuz tatil olacak mı ve hafta sonuyla birleşecek mi? 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı?

15 Temmuz resmi tatil mi, 16 Temmuz tatil olacak mı ve hafta sonuyla birleşecek mi? 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken çalışan vatandaşlar 15 Temmuz resmi tatil mi diye merak ediyor. Kamu ve özel sektör için tatil durumu araştırılırken 16 Temmuz tatil olacak mı ve hafta sonuyla birleşecek mi sorusu da gündemi meşgul ediyor. Öte yandan, 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı sorusu da özel sektör kaç gün izinli diye merak edenlerin gündeminde yer alıyor. Son durum için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamaları bekleniyor.

15 Temmuz resmi tatil mi, özel sektör izinli olacak mı diye merak eden vatandaşlar, Perşembe günü tatil olup olmayacağını araştırıyor. Bunun yanı sıra 16 Temmuz tatil olacak mı ve birleşecek mi sorusu da bilhassa özel sektörde çalışanlar için gündemi meşgul ediyor. Öte yandan, 16 Temmuz Cuma günü ve Arife Günü de resmi tatil olursa 15 Temmuz Perşembe günüden bayramın sonuna kadar tatil ilan edilecek. Dolayısıyla 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı, özel sektör kaç gün izinli olacak soruları da yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün içinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

2017 yılında resmi tatil olması kararlaştırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl da resmi tatil olacak. 2016 yılında meydana gelen darbe girişimi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" şeklinde açıklama yapmıştı. Bu nedenle 15 Temmuz hem kamu hem de özel sektör için resmi tatil olarak kabul ediliyor.

16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil olmayacak.

15 TEMMUZ BAYRAMA BAĞLANACAK MI?

Özel sektör kaç gün izinli sorusu merak ediliyor. Mevcut durumda 15 Temmuz tam gün, Arife günü yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Ardından Kurban Bayramı nedeniyle 20-23 Temmuz arası resmi tatil olurken, bayram sonu hafta sonu tatiliyle birleşiyor. Arife Günü ve 16 Temmuz tam gün resmi tatil ilan edilirse çalışanlar 11 gün tatil yapacak. Konuyla ilgili karar bugün açıklanacak.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

13 Mayıs Ramazan Bayramı 1. gün

14 Mayıs Ramazan Bayramı 2. gün

15 Mayıs Ramazan Bayramı 3. gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

20 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün

21 Temmuz Kurban Bayramı 2. gün

22 Temmuz Kurban Bayramı 3. Gün

23 Temmuz Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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15 Temmuz resmi tatil mi, 16 Temmuz tatil olacak mı ve hafta sonuyla birleşecek mi? 15 Temmuz bayrama bağlanacak mı?
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