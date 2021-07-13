Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen 15 Temmuz resmi tatil olarak biliniyor. Bu sene Perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz'da özel sektöre tatil mi, bankalar, PTT, noter ve kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Türkiye'de 15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle anma törenleri ve demokrasi zaferini kutlama zaferi gerçekleşecek. Buna göre; 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre de tatil mi, bankalar, PTT, noter ve kargolar açık mı?

15 TEMMUZ TATİL Mİ?

15 Temmuz tatil olacak. Bayram tatili kaç gün aramasında bulunanlar, 11 gün tatil olmasını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili "Arefe günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak." açıklamasında bulundu.

15 TEMMUZ ÖZEL SEKTÖRE DE TATİL Mİ, BANKALAR, PTT, NOTER VE KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz günü bu sene Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü yani 15 Temmuz 2021 resmi tatildir. 15 Temmuz gününde çalışanlar idari izinli sayılacaklardır. Bankalar resmi tatil olmasından dolayı 15 Temmuz gününde kapalı olacaklardır. Kargolar 15 Temmuz gününde posta teslimi yapmayacaklar ve şubelerini kapalı durumda tutacaklardır.