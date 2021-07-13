16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi olacak, Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi?

16 Temmuz tatil mi? sorusu merak konusu oluyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde uygulanan resmi tatilin ardından 16 Temmuz Cuma gününün Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilme durumuna ilişkin detaylar, en son Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu bilgiler ışığında "16 Temmuz tatil mi, resmi tatil mi olacak?" soruları üzerinden araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
16 Temmuz resmi tatil mi? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan ulusa sesleniş konuşmasında 15 Temmuz 2021 Perşembe gününün resmi tatil olduğu ancak 16 Temmuz 2021 Cuma gününün resmi tatil olmayacağını açıkladı.
Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar.