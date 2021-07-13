16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi olacak, Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi?

16 Temmuz tatil mi? sorusu merak konusu oluyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde uygulanan resmi tatilin ardından 16 Temmuz Cuma gününün Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilme durumuna ilişkin detaylar, en son Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu bilgiler ışığında "16 Temmuz tatil mi, resmi tatil mi olacak?" soruları üzerinden araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

16 TEMMUZ TATİL Mİ, RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

16 Temmuz resmi tatil mi? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;