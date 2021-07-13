Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi olacak, Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 00:57 Son Güncelleme: 14.7.2021 00:57

16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi olacak, Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi?

16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi olacak, Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle ülke genelinde resmi tatil uygulanacak. Bu bilgiyle 16 Temmuz gününün tatil olup olmayacağı ve Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilme durumuna ilişkin detaylar merak edilerek 16 Temmuz tatil mi, resmi tatil mi olacak? şeklindeki sorularla araştırılıyor. Söz konusu sorularla ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında açıklandı. Merak edilen 16 Temmuz tatil mi, resmi tatil mi olacak? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

16 Temmuz tatil mi? sorusu merak konusu oluyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde uygulanan resmi tatilin ardından 16 Temmuz Cuma gününün Kurban Bayramı tatiliyle birleştirilme durumuna ilişkin detaylar, en son Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu bilgiler ışığında "16 Temmuz tatil mi, resmi tatil mi olacak?" soruları üzerinden araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

16 TEMMUZ TATİL Mİ, RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

16 Temmuz resmi tatil mi? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan ulusa sesleniş konuşmasında 15 Temmuz 2021 Perşembe gününün resmi tatil olduğu ancak 16 Temmuz 2021 Cuma gününün resmi tatil olmayacağını açıkladı.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar.

ARKADAŞINA GÖNDER
16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 resmi tatil mi olacak, Kurban Bayramı tatiliyle birleşecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA