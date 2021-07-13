21 yaşındaki Öykü ölü bulundu!

Kocaeli Körfez İlçesinde yaşanan olayda, Öykü Yündün (21) erkek arkadaşı N.Ş. ile birlikte, önceki gece N.Ş.'nin kiracı olarak yaşadığı Körfez'deki evine geldi. Bir süre sonra N.Ş. işe gitmek üzere evden ayrılırken Yündün ise evde kaldı. İddiaya göre; Yündün'e gün içinde ulaşamayan N.Ş. eve geldiğinde kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine komşusundan aldığı merdivenle 1. kattaki eve balkondan giren N.Ş, Yündün'ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yündün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BALKONDAN GİRDİ

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde vücudunda darp ya da yara izine rastlanılamadığı öğrenilen Yündün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Körfez Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen N.Ş'nin gece işe gitmek üzere evden ayrıldığı, gündüz geldiğinde ise Öykü'yü hareketsiz yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. İzmit'te ikamet ettiği öğrenilen Öykü Yündün'ün kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan otopsi ile netlik kazanacak.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.