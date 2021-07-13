5 bin 404 vaka 49 can kaybı

Sağlık Bakanlığı
'nca paylaşılan günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de dün 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 960 bin 880'i birinci doz, 17 milyon 543 bin 398'i ikinci doz, 3 milyon 89 bin 859'u üçüncü doz olmak üzere toplam 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Edirne'nin de 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının en az bir doz aşı olduğu iller arasına katıldığını bildirerek, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" ifadesini kullandı.