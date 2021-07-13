Adana'da iki grubun çatışmasını izleyen şahıs vuruldu

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta, aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Bu sırada çevredeki Cem Taşkömür, nereden geldiği belli olmayan bir merminin göğsüne isabet etmesiyle yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.