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Giriş Tarihi: 13.7.2021 18:10 Son Güncelleme: 13.7.2021 18:11

Adana'da iki grubun çatışmasını izleyen şahıs vuruldu

İHA
Adana'da iki grubun çatışmasını izleyen şahıs vuruldu

Adana’da, sokak ortasında, husumetli iki grup birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmayı izleyen Cem Taşkömür (26), göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Vurulan şahsın yakını ise, "İki grup burada birbirine ateş açtı. Biz de onları seyrederken Cem vuruldu. Bana,‘Vuruldum ağabey’ deyince, marketten bez alıp, tampon yaptım" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta, aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Bu sırada çevredeki Cem Taşkömür, nereden geldiği belli olmayan bir merminin göğsüne isabet etmesiyle yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye aralarında Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla marketin içine alınan Cem Taşkömür, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

"ONLARI SEYREDERKEN CEM VURULDU"

Kavgada yaralanan Taşkömür'ün yarasına tampon yapan yakını Kenan İşçimen, "İki grup burada birbirine ateş açtı. Biz de onları seyrederken Cem vuruldu. Bana,'Vuruldum ağabey' deyince, marketten bez alıp, tampon yaptım. Durumu kötü görünmüyordu. Ambulansa alınırken, nefesinin daraldığını söyledi" diye konuştu.

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Adana'da iki grubun çatışmasını izleyen şahıs vuruldu
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