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Giriş Tarihi: 13.7.2021 18:46

Afyon'da FETÖ operasyonu

Afyon'da FETÖ operasyonu

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve 5 yıldır aranan emekli emniyet müdürü tutuklandı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 5 yıldır Afyonkarahisar 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama emri bulunan emekli 2. Sınıf Emniyet Müdürü Bayram Bolat, Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalandı.

Yapılan işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a getirilen ve Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edilen Bolat, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ üyesi Bayram Bolat'ın Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Personel Şube Müdürlüğü de yaptığı, çok sayıda FETÖ'cü polisi kritik görevlere getirdiği ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesiyle, kendi isteğiyle emekliye ayrıldığı öğrenildi.

Ata Gündüz KURŞUN/SABAH

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Afyon'da FETÖ operasyonu
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