Alanya'da tarımsal sulama suyu Dim Barajı P1'den sulanacak

Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Toklu; "Mesaimize Mahmutlar Mahallemizin tarım arazisi sulama suyu toplantısıyla başladık. İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Alanya Sulama Birliği Başkanımız Sayın Adem Özdemir ve Alanya DSİ Şube Müdürümüz Sayın Ali Osman Aslan'ın katılımıyla DSİ Antalya Bölge Müdür Vekili Sayın Köksal Buğra Çelik ile video konferans yöntemiyle ve DSİ 13. Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Tuncay Aykan ile telefonla görüşerek istişareleri gerçekleştirdik. Bakanlık ve Genel Müdürlük düzeyinde de görüşmelerimizi önümüzde ki günlerde gerçekleştireceğiz. Alanya Mahmutlar Mahallesinde bulunan sulama talepleri incelendiğinde; söz konusu taleplerin inşaatı devam eden Dim Barajı sulaması 2. kısım inşaatı kapsamında bulunan P1 pompaj sahasında bulunmaktadır. Dim Barajı P1 pompaj sulama sahası imalatlarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır. Bahsi geçen alan Dim Barajı P1 den sulanacaktır" dedi.
ALANYA'MIZ İÇİN ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM
Toklu, "Hızla devam eden İnşaat çalışmaları ve tüm teknik detaylar hakkında bilgi alıp bölge halkımızla yapmış olduğumuz istisarelerin ardından tarafımıza iletilen talepleri yetkililer ile paylaştık. Halkımıza hizmet yolunda Alanya'mız için çalışmaya ve üretmeye devam" diye konuştu.
KONU SÜREKLİ ÇALIŞMA MASAMIZDA
Hükümetin bölgeye yaptığı her yatırımın yakinen takipçisi olduklarını belirten Başkan Toklu, "Alanya'mızda devam eden tarımsal arazilerin sulanması için yapılan yatırımlar ile çiftçimiz ve üreticimiz daha konforlu ve sorunsuz bir tarımsal sulama suyuna sahip olacaklar. Bu konu sürekli çalışma masamızdadır, projeyi hayata geçirebilmek adına yetkililerle sık sık görüşmelerimizi gerçekleştirerek takibini yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.