Alanya'da tarımsal sulama suyu Dim Barajı P1'den sulanacak

KONU SÜREKLİ ÇALIŞMA MASAMIZDA

Hükümetin bölgeye yaptığı her yatırımın yakinen takipçisi olduklarını belirten Başkan Toklu, "Alanya'mızda devam eden tarımsal arazilerin sulanması için yapılan yatırımlar ile çiftçimiz ve üreticimiz daha konforlu ve sorunsuz bir tarımsal sulama suyuna sahip olacaklar. Bu konu sürekli çalışma masamızdadır, projeyi hayata geçirebilmek adına yetkililerle sık sık görüşmelerimizi gerçekleştirerek takibini yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.