Amcasını sokak ortasında öldürdü

Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi'nde dün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Aynı apartmanda yaşayan yeğen Münür A. ile amcası Şirkan Altın arasında geçtiğimiz aylarda Münür A'nın Almanya
'da yaşayan bir kadınla gönül ilişkisi yaşamasından dolayı tartışma çıktı.
İddiaya göre amca bu ilişkiyi onaylamıyordu. İkili zaman zaman bu meseleden dolayı tartışıyordu. Olay günü de aynı sokakta karşılaştılar ve aynı meseleden dolayı yine tartışmaya başladılar.
Tartışma kısa sürede kavgaya döndü Münür A. amcası Şirkan Altın'ı 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Amca Şirkan Altın olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin peşine düştü.
Kısa sürede saklandığı adres tespit edilen şüpheli Münür A. Sultanbeyli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.