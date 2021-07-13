MEB tarafından 3-7 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler Açık lise sınav sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak isterken AÖL sınav sonuçları MEB tarafından öğrencilerin erişimine açılacak. Bu kapsamda; Açık Lise 3.dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Açık öğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz'da erişime açılmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve online sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son buldu. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir tarih açıklanmadı ancak iki hafta içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor.
SINAV İTİRAZLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.