Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatili için takvim açıklandı. 20 Temmuz bayramın ilk günü idrak edilirken öncesinde ise 19 Temmuz Arefe Günü yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl bu tarihlerde de "Arefe Günü yarım gün mü?", "Arefe Günü tatil mi, hangi gün?" gibi soruların yanıtları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Buna göre; Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 19 Temmuz Arefe Günü tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte bilgiler.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusunun cevabını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.
Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
İDARİ TATİL NE DEMEK?
İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.
BAYRAM TARİHLERİ
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
19 Temmuz 2021 Arefe günü olarak geçiyor ve Pazartesi gününe denk geliyor.