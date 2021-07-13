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Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde PTT, noter, borsa resmi daireler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:33 Son Güncelleme: 13.7.2021 10:34

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde PTT, noter, borsa resmi daireler çalışıyor mu?

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde PTT, noter, borsa resmi daireler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Arefe gününün tatil olup olmadığı merak edilirken PTT, noter, borsa resmi daireler çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Hem okulların tatil olması hem de çalışan vatandaşların iple çektiği arefe gününün tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Bayram günlerinden bir önceki gün olan Arife günü öğleden sonra resmi tatil olduğu biliniyor. Peki Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde PTT, noter, borsa resmi daireler çalışıyor mu?

İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı geri sayımı sürerken Arefe Günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Arife gününün tatil mi yarım gün mü olduğu merak edilirken kamuda işleri olan vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Peki Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde PTT, noter, borsa resmi daireler çalışıyor mu? İşte son detaylar…

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak olup 23 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Bayram günlerinden bir önceki gün olan Arefe günü tatil mi, yarım gün mü sorusuna ise yanıt aranırken konuya yönelik resmi açıklama geldi. Arife günü öğleden sonra resmi tatil olacak. Detaylar şöyle;

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.

AREFE GÜNÜNDE PTT, NOTER, BORSA RESMİ DAİRELER ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT, noter, borsa resmi dairelerde yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir.

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Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde PTT, noter, borsa resmi daireler çalışıyor mu?
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