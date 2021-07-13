Aşiret düğününde önce aşı, sonra halay

Hakkâri'de bir aşiret düğününe katılanlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta aşı olduktan sonra hep birlikte halay çekti. Bölgenin önde gelen aşiretlerinden biri olan Hakkâri ile ilçeleri ve Van
'a kadar uzanan 'Silehi Aşireti' kanaat önderlerinden Mehmet Atlı'nın kardeşi olan Van Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Atlı ile aynı kurumda sosyolog olarak çalışan Kübra Gündoğdu dünya evine girdi.
AŞI STANDI KURULDU
Renkli görüntülere sahne olan aşiret düğününe katılanlar için İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekiplerince aşı standı kuruldu. Aşı olmayıp da düğüne katılanlara sağlık görevlileri tarafından aşı yapıldı. Aşı olan davetliler, bir süre dinlendikten sonra yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekti. Silehi Aşireti Kanaat Önderi Mehmet Atlı, kardeşinin en mutlu gününde dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla düğün alanına aşı standı kurduklarını belirterek, "Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs belası var. Biz de bu konuda hem devletimize hem de sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak amacıyla düğün alanına aşı standı kurduk. Misafirlerimiz aşı olduktan sonra düğüne katıldı" dedi. Bu arada düğünde gelin ve damada 520 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı.