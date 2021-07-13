Bağdat Caddesi'ndeki korkunç kazada yeni gelişme! Yaralı kadın hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Meydana gelen kaza, 8 Temmuz tarihinde Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü Bülent Kaya'nın aşırı hız yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Olay sonrası tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken şüpheli sürücü Bülent Kaya'nın emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından ise şüpheli sürücü, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilerek savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sorgusunun ardından ise Hakimlik, şüpheli Bülent Kaya hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yurt dışına çıkamama ve haftanın 2 günü imza verme şartıyla adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek şüphelinin serbest bırakılmasına hükmetti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Meydana gelen kazada ağır yaralı şekilde hastanede tedavi gören Güler Baykal, bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından şüpheli Bülent Kaya, yeniden gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Tekrardan adliyeye gelen şüpheli adam, savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgusundaysa şüpheli Bülent Kaya, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve başka söyleyecek sözünün olmadığını belirtti. Sorgusunun ardındansa Hakimlik, şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşması, delillerin karartılma şüphesi bulunması ve şüphelinin kaçma ihtimali olması sebeplerinden dolayı şüpheli Bülent Kaya'nın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.