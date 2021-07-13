İslam alemi açısından büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bu bayramda erken saatlerde bayram namazı kılınacak, eller semaya açılacak ve ibadetler edilecek. Hal böyle olunca; "Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bu kapsamda; bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu sene 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bu bayramda da eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için ise vatandaşlar araştırmalarına şimdiden başladı. Buna göre; bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı