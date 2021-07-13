Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayram namazı saatleri binlerce kişinin gündeminde yer aldı. Diyanet il il, şehir şehir bayram namazı vakitlerini duyururken vatandaşlar kendi memleketindeki bayram saatini öğrenmek istiyor. Camilerde saf tutacak olan müminler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır başta olmak üzere 81 ilde Kurban Bayramı saatini Diyanet'in resmi sitesinden öğrenebiliyor. Peki Bayram namazı saat kaçta? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazı saati milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet ile 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati şöyle;
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2021
İstanbul için 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:23
İzmir için 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:36
Ankara için 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:10
Balıkesir 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:31
Bursa 2021 Kurban Bayramı namaz saati 06:25
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BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı saatleri bilgisini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre; bayram namazı saat kaçta sorusu da cevabını buldu.
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.
CEMAATLE NAMAZ KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Namazda cemaatin önemini simgeleyen çok sayıda hadis bulunuyor. Bunlardan birinde de Hz. Peygamber (sav.), "Üç kişi bir köyde ya da kırda bulunur ve namazlarını cemaatle birlikte kılmazlarsa, şeytan onlara hakim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt sadece sürüden ayrılan koyunu yer." (Ebû Dâvûd, Salât, 47) diye buyurmuştur. Bir diğer hadiste ise, "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, daha sonra da namaz kılmak için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emrederek imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm." (Buhârî, Ezân, 29, 34; Müslim, Mesâcid, 251-254) sözlerini söyleyerek cemaati terk edenlere ciddi bir uyarıda bulunmuştur.