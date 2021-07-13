Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapan vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle 11 günlük tatil beklentisinin oluşması heyecan yaratırken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam yaptığı açıklamaya çevrildi. Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 11 gün mü oldu, 15 Temmuz ile birleşti mi?
Milyonlarca kişinin gözü kulağı, bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, kurban bayramı tatiline ilişkin kararları ''Ulusa Sesleniş'' konuşmasında duyuracağını belirtmişti.
İşte ayrıntılar;
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2021 Kurban Bayramı ve Arefe günü tarihi şöyle;
Arefe Günü: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.
Toplantıda alınan kararlara göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. 16 Temmuz Cuma akşamı başlayacak tatil, 26 Temmuz'da sona erecek.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?
Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR
Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.