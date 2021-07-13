İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Geçen sene koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram günleri yasak uygulanmamıştı. Kurban Bayramı ile ilgili kısıtlama kararı çıkıp çıkmayacağı kararı için bugün gözler kabine toplantısına çevrildi. Bayramda kısıtlama olup olmayacağı kurban ibadetini yerine getirecekler ve bayram ziyareti gerçekleştirecek kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Bayramda yasak var mı? Kabine Toplantısı kararlarına göre Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."

Bakan Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAMDA YASAK VAR MI, KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Şu an bayramda ülke genelinde uygulanacak bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. En son gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından son veriler ele alındı ve kısıtlama olmayacağı açıklandı.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantıda corona virüsü salgını ve aşılamadaki son durum görüşülürken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da karara bağlandı.

Kurban Bayramı tatili ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Buna göre, 2021 Kurban Bayramı 16 Temmuz Cuma akşam - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil olacak. Pazartesi günü yarım gün olacak.