Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler son günlerde sorgulamalarına hız kazandırdı. EGM PA duyurularını yakından takip edenler yakın zamanda alımların gerçekleşmesini bekliyor. Son olarak İstanbul'da istihdam edilmek için 400 bekçi alımı gerçekleşmiş ve gözler yeni alımlara çevrilmişti. Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi tarafından yapılan alımlar için adayların belli şartları taşıması gerekiyor. Peki Bekçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2021 PA EGM Jandarma Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda; alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları belli olacak. Bekçi alımları açıklanan tarihlerde gerçekleşecek sınavlar sonrasında yapılıyor. Sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının ardından alımlar gerçekleştiriliyor. Henüz bu yıl yapılacak olan alımlara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır…

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL