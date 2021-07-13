Bu da Harranlıların Survivor'ı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Yedikardeş Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, kendi imkânlarıyla kurdukları parkurda yarıştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından mahallede yeni bir parkur yapmak için çalışma başlattı. Ekipler, mahalleye onlarca eski araç lastiği götürüp tahtalarla yeni parkur yaptı. Çocukların eğlenip yarıştığı yeni parkurda hiçbir koruyucu önlem olmaması tepkilere neden oldu.