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Giriş Tarihi: 13.7.2021 21:00

Bu da Harranlıların Survivor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bu da Harranlıların Survivor'ı

Şanlıurfa'da Harran Belediyesi, köydeki çocukların imece usulüyle kurup arazide büyük bir heyecanla yarıştığı "Survivor" alanını profesyonel parkura dönüştürdü.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Yedikardeş Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, kendi imkânlarıyla kurdukları parkurda yarıştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından mahallede yeni bir parkur yapmak için çalışma başlattı. Ekipler, mahalleye onlarca eski araç lastiği götürüp tahtalarla yeni parkur yaptı. Çocukların eğlenip yarıştığı yeni parkurda hiçbir koruyucu önlem olmaması tepkilere neden oldu.

Çocuklar yarışırken çekilen görüntülerde tahtaların etrafında herhangi bir sünger olmadığı gözlendi. Sakatlanma pahasına parkurları geçmeye çalışan çocukların görüntülerini izleyenler, çocukların kolaylıkla sakatlanabileceğini iddia ederek en kısa sürede koruma amaçlı süngerlerin eklenmesi gerektiğini belirtti. Harranlı çocuklar bizde başkası gibi imkanımız yok bununla yetinmek zorundayız" dediler.

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Bu da Harranlıların Survivor'ı
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