Camide tabut içinde çok sayıda silah ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Balıksırtı mahallesi kırsalındaki bir caminin bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.

Yapılan aramada; iki adet PKMS bixi makineli tüfek, bir adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet kurusıkı tabanca ile iki adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan iki şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.