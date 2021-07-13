Çeyrek asırlık kayıp dosyasından film gibi cinayet çıktı

Kocaeli Gebze ilçesinde oturan ve ilçede çok geniş bir kesim tarafından sevilen spastik engelli ve 1 çocuk babası İbrahim Karakuş, 1997 yılında en son görüldüğü Darıca ilçesinde sırra kadem bastı. Ailesi ve kardeşleri, aniden ortadan kaybolan Karakuş için ihbarda bulundu. Aile yakınları ve emniyet güçleri, o dönem yaptıkları çalışmada Karakuş'a ait herhangi bir ize rastlamadı.

DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, yaklaşık 1 buçuk yıl önce Kocaeli'nde göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatları doğrultusunda, raftan indirerek inceledikleri kayıp ve faili meçhul dosyalar arasında, hala kayıp olarak aranılan İbrahim Karakuş'un dosyasını yeniden inceledi.

CİNAYET ŞÜPHESİ

1 buçuk yılda 10 ayrı kayıp ve faili meçhul dosyayı aydınlatan Cinayet Büro dedektifleri, dosyayı inceledikten sonra Karakuş'un cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirerek, kaybolduğunda 29 yaşında olan Karakuş'un ailesinin, yakınlarının ve kendisi ile kaybolmadan önce en son görüştüğü kişilerin bir listesini çıkardı. En son kaybolduğu noktaları inceledi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektifleri, olayla ilgili olarak Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da yaptığı çalışmalarda İbrahim Karakuş'un eşi Ç.K. (46) eşinin kız kardeşi G.G. (43) eşinin erkek kardeşi O.G. (41) ve cinayet tarihinde G.G. ile evli olan E.A'yı (48) gözaltına alarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Yapılan sorgulamalar sonucu gözaltındaki şüphelilerin sürekli çelişkili ifadeler verdikleri ve birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

KALEDE ÖLDÜRÜP, ANTİKA KEMERİ ALMIŞ

Devam eden soruşturma kapsamında, İbrahim Karakuş'un kayınbiraderi olan O.G. tarafından Darıca ilçesinde bulunan Eskihisar Kalesi'nde öldürüldüğü ve yanında bulunan Karakuş'un annesine ait olan antika kemeri aldıktan sonra, kendisini aynı bölgede gömüp, antika gümüş kemeri İstanbul'da sattığı bilgilerine ulaşıldı. O.G'nin kardeşleri ve eniştesinin de bu olayla ilgili bilgilerinin bulunduğu ama olayı saklı tuttukları ileri sürüldü.

CESEDE ULAŞILAMADI

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüphelide, sabah saatlerinde adli merciilere sevk edildi. Öte yandan İbrahim Karakuş'a ait cesedin gömüldüğü ileri sürülen Eskihisar Kalesi ve çevresinde incelemeler yapıldığı, ancak uzun yıllar geçmesi Kale'de yapılan resterasyon çalışmalarının yanı sıra, çevrede yeni yapılan binalar sebebiyle cesede ulaşılamadığı öğrenildi.

GÖRÜCÜ ÜSÜLÜ EVLENMİŞLERDİ

Olayla ilgili edinilen bir diğer bigi ve iddiaya göre ise İbrahim Karakuş'un ailesinin varlıklı bir aile olduğu, çocuklarını Van'dan C.K. ile görücü üsülü evlendirdiklerini, bu evlilikten 1 çocukları olduğu ancak eşinin bu evlilkten yana sıkıntıları bulunduğunu, bunu kardeşlerine anlatması nedeniyle cinayetin işlenmiş olabileceği ileri sürüldü.

ADLİ SÜREÇ MERAK EDİLİYOR

Normalde kayıp ve faili meçhul dosyalarda, 20 yıllık zaman aşımı olduğundan dolayı, çözülen bu dosya ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacakları merak ediliyor.