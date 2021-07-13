CİMER Başvuru Sorgulama - CİMER Şikayet Başvuru Sonucu Ne Zaman Gelir?

Eskiden BİMER tarafından gerekli şikâyet ce istek, taleplerle ilgili sorunlar bu internet üzerinden iletimi yapılıyordu. BİMER kapatıldıktan sonra yerini aynı görev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, kısaca CİMER ile vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerine yardımcı olunuyor. Ülkemizde bulunan milyonlarca vatandaş CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi sayesinde sorunlarını dile getirebiliyor. Son zamanlarda bu siteye fazlasıyla bir yoğunluk bulunmaktadır. Bu siteye CİMER'e başvuruların hemen cevaplanması yasal bir hal almıştır. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına CİMER'e başvurulan şikâyet, istek ve taleplerin cevaplanması zorunludur. Bu başvurulara 2 hafta içerisinde dönüş yapılması gerekiyor. Eğer ki 2 hafta içinde dönüş yapılmayan başvurulara en geç 30 gün içerisinde dönüş yapılması kanunen zorunlu olmaktadır. CİMER başvuru sorgulama. Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. CİMER şikâyet sorgulama. İşte ayrıntılar.

CİMER BAŞVURU SORGULAMA

20 Kasım 2006 yılında resmî gazetede yayımlanarak faaliyete geçmiş olan, vatandaşların ihbar, şikâyet ve istekleri gibi sorulara cevap olması için doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla kurulan bir web sitesine CİMER denilmektedir. Herkesin merak ettiği sorulardan birisi bir şikayetimize veya isteğimize istenilen cevabı alamadıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçmek için CİMER sorgulama nasıl yapılmaktadır gibi sorular gündemdedir. CİMER başvuru sorgulama işleminde bulunmak için gerekli adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu adımlar şu şekildedir:

CİMER PORTAL

•İlk olarak CİMER başvurusu için CİMER portalına giriş yapılması gerekiyor. Eğer ki ilk defa giriş yapacak iseniz şifremi unuttum tıklayarak T.C. numaranızı ve telefon numaranızı boş alanlara girdikten sonra telefonunuza yeni şifreniz gelecektir. Bu şifre ile girişini yapabilirsiniz. Size ait olan T.C. kimlik numarası, ad ve soyadınızı, adres bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Daha sonra CİMER'e telefon ile de başvuru yapılması mümkündür. CİMER'e yapmış olduğunuz başvurular sistem tarafından otomatik olarak üretilen başvuru numarası ile takip edilebilmektedir.

•Aynı zamanda bu linkten daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde https://www.cimer.gov.tr/ CİMER şikâyet başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET CİMER BAŞVURU SORGULAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER sistemi ile sorularınızın cevabını alamadıysanız bu sisteme giriş yaparak tüm sorunlarınızı doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletmiş olursunuz. Diğer bir başvuru sorgulama işlemi ise e-devlet üzerinden yapılmaktadır. CİMER sorgulama işlemini e-devlet üzerinden yapmak için ilk önce en yakın PTT şubelerinden 2 TL karşılığında e-devlet şifresi almanız gerekiyor. Daha sonra e-devlet sistemine internet üzerinden aldığınız şifre ve T.C. kimlik numaranızı yazarak giriş işleminizi yapmış olursunuz. Daha sonra arama çubuğuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuru Sorgulama" yazan yere tıklayarak Cumhurbaşkanlığı şikâyet dilekçesi formuna ulaşabilirsiniz.

CİMER ŞİKAYET SORGULAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER sistemi ülke vatandaşları ve devlet arasındaki iletişimi arttırmak için oluşturulan bir web sitesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER 'e yapılmış olan sorunların cevabını kısa süre içerisinde alabiliyorsunuz. E-devlet ve CİMER resmî sitesinden yapılan başvurular aynı zamanda telefon ile arayarak da başvurunuzu sorgulatabiliyorsunuz. Bu telefon numarası CİMER Alo 150 üzerinden hizmet vermektedir. Bu numarayı arayan vatandaşlara bulundukları ilin il Valiliği'nde yetkili bir kişi tarafından yanıt veriliyor. Yetkili kişi vatandaşın sorunlarını dinledikten sonra ilgili bölümlere konuyu aktarıyor.

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