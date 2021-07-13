Çocuğu tekmeleyip yere savurmuştu! Taylan K. hakkında flaş gelişme

İstanbul Bakırköydeki ünlü bir AVM de bu akşam inanılmaz anlar yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia edilen adam, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu.

Çocuğu tekmeleyip yere savurmuştu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olaya tanıklık eden Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Taylan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Bakırköydeki ünlü bir AVM de dün akşam inanılmaz anlar yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia edilen adam, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu.