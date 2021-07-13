Çocuk gürültüsü aileyi paramparça etti! O sanık hakim karşısında

Esenyurt'ta çocuk gürültüsü nedeniyle üst kata çıkarak pompalı tüfekle Fadime Kurt ve oğlu Tuğrul Kurt'u öldüren, diğer oğlu Emrah Kurt'u da yaralayan zanlı Akın Aydın, iki kez müebbet hapisle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. "Ne olduğunu hatırlamıyorum" yalanına sarılan katil zanlısı, polis ve sağlık ekiplerinin yardıma gelmesine de engel olmuş, Özel Harekât ekiplerince operasyonla yakalanmıştı. Mahkeme sonrası konuşan Tuğrul Kurt'un eşi, iki çocuk annesi Gönül Kurt, "Ben sancılarımla bir gün sonra doğum beklerken eşimin cenazesine gitmek zorunda kaldım. Bebeğim ve 3 yaşındaki çocuğumla ortada kaldım. Çocuklarım baba deyip duruyor. Bizim 4 kişilik bir aile olma hayalimiz vardı ama biz bunu yaşayamadık." dedi. Yaralı kurtulan Emrah Kurt ise, "Katilin oturduğu dairenin karşı dairesinden gürültü gelmiş o da bizden sanmış." diye konuştu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen olayda sanık Akın Aydın'ın gürültü gelmesi üzerine komşusu Fadime Kurt ile tartışıp, pompalı tüfekle Fadime Kurt'a daha sonrasında odadan çıkan oğlu Tuğrul Kurt'a ateş ederek ölümüne sebebiyet verdi. Akın Aydın Emrah Kurt'a da ateş ederek yaraladı. Sanık Aydın'ın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Akın Aydın SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşmada savunma yapan Aydın olayı gerçekleştirdiğini kabul ederek, "Maktullerle aramızda bir şeyler olmuştu. Bunların ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben sakin bir insandım nasıl böyle bir suç işledim bilmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mağdur olarak dinlenen hayatını kaybeden Fadime Kurt'un 12 yaşındaki kızı M.K. birden patlama sesi duyduklarını ifade ederek, annesinin kapıya yöneldiğini, kapının açık olduğunu görünce ise kapının arkasına geçtiğini belirtti. Birkaç silah sesi duyduğunu söyleyen M.K., "Dışarıdaki adam annemi vurdu. Ağabeyim Emrah kapıyı kapatmaya çalışırken bir yandan da annemi vurdun ne olursun yapma diye söylüyordu. Ne olursun yapma dedikten sonra ağabeyimi de vurdu. Ben saklanıyordum. Saklanmasaydım beni de vurabilirdi. Sanık ile aramızda tartışma yoktu. Yüksek sesle müzik dinlemiyorduk, seste çıkarmıyorduk. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Akın Aydın'ın tutukluluk halinin devamı karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası konuşan ölenlerden Tuğrul Kurt'un eşi Gönül Kurt "Bir silah sesiyle eşim kapıya doğru yöneldi. Biz ilk başta doğalgaz patlaması sandık. Eşimin arkasından ben de gittim. Gittiğimde eşim yerde yatıyordu. Vurulmuştu Bir çocuğum da evdeydi. Katil bana doğru da silah doğrulttu ben eve kaçtım. Katil evin içinde kayınvalidemi ve eşimi binada mahsur bıraktı bu yüzden kimse müdahale edemedi. Biz aşağı inemedik. Aşağından da kimse gelip bize yardım edemedi. 9 aylık hamileydim. Ben sancılarımla bir gün sonra doğum beklerken eşimin cenazesine gitmek zorunda kaldım. Bebeğimin solunumu durdu. Çok feci bir gün yaşadık. Hayatımız mahvoldu. Bunun bir bedeli olmalı. Sanığa verilecek cezalar hafif kalacak. En ağır cezalar bile hafif kalacak ama yine de içimizi soğutacak bir ceza bekliyoruz. Benim doğmamış çocuğum babasını görmedi. Bebeğim ve 3 yaşındaki çocuğumla ortada kaldım. Benim şu an hiçbir gelirim yok. Eşimle birlikte yaşadığım evime bile giremiyorum. Çocuklarım baba deyip duruyor. Benim çocuğum bana anne sen toprağa gitme diyor. Bunların bir karşılığı olmasın mı. Bizim 4 kişilik bir aile olma hayalimiz vardı ama biz bunu yaşayamadık. Hiçbir suçumuz hiçbir günahımız yokken bunlar başımıza geldi" dedi.

Hayatını kaybeden Fadime Kurt'un oğlu Emrah Kurt ise " Ben o gün işten gelmiş evde yatıyordum. Birden patlama sesi geldi. Kalktığımda annem kapının arkasındaydı. O katil de kapısın arkasından sıkıyordu. Daha sonra ben kapıyı kilitlemeye çalıştım ama kilitleyemedim çünkü kilit parçalanmıştı. Katil ateş etmeye devam ederken annem kapının arkasından vuruldu. Kapı açılınca katille karşı karşıya kaldım. Abi yapma dedim. Asla dinlemedi. Bana da sıktı. Omzumdan vuruldum. Katilin oturduğu dairenin karşı dairesinden gürültü gelmiş o da bizden sanmış. Daha sonra yukarı çıkıp ağabeyimi vurdu, sonra annemi vurdu sonra da bana sıktı" diye konuştu.