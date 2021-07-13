Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının; Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı Dijital Tır projesini hayata geçirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Erdoğan Güvel katıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'da gelen Dijital Tır, 11 Nisan külleyesi yanında 13-16 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı 'Dijital Tır' 13- 16 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfalıların ziyaretine açıldı.

Pandemi kurallarının uygulandığı tır, 16 Temmuz akşamına kadar 12.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere hizmet edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Erdoğan Güvel Dijital Tır hakkında gazetecilere bilgi vererek, pandemi kapsamında ziyaretçilerin Tır'a tek tek alındığını ve girişte maske dağıtımının da gerçekleştirildiğinin altını çizdi.