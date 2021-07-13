Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 13 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi ve Akdeniz'de meydana gelen son dakika deprem olaylarının ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri kamuoyu tarafından takip edilmeye başlanmıştı. Güncel Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler ise deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

13 Haziran son dakika deprem olaylarına ilişkin merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin yanıtlar ve son dakika deprem verileri şöyle;