Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 13 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 13.7.2021 18:13 Son Güncelleme: 13.7.2021 18:15

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 13 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 13 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yoğunlukla ülkemizin Ege ve Akdeniz’e kıyısı olan illerde meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin sarsıntıları hissedenler tarafından detaylar merak edilerek deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. 13 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin tüm yanıtlar.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi ve Akdeniz'de meydana gelen son dakika deprem olaylarının ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri kamuoyu tarafından takip edilmeye başlanmıştı. Güncel Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler ise deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

13 Haziran son dakika deprem olaylarına ilişkin merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin yanıtlar ve son dakika deprem verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 13 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA