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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:33

Düğünde havaya ateş açtı, kuzenini öldürdü

DHA
Düğünde havaya ateş açtı, kuzenini öldürdü

Ankara'da Ö.Ç., düğünde rastgele havaya ateş ederken kazayla kuzeni Muhammet Görkem Bozkurt'u (22) vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, Gölbaşı ilçesinde Ayşegül ve Eyüphan Özdemir çiftinin düğününde meydana geldi. Çiftin akrabalarından Ö.Ç., düğünde tabancasını çıkararak rastgele havaya ateş açtı. Bu sırada silah tutukluk yaptı. Ö.Ç. kontrol ederken silah patlayınca yanına bulunan kuzeni Muhammet Görkem Bozkurt'un göğsünden vurulmasına neden oldu. Ağır yaralanan Bozkurt'a, ilk müdahaleyi düğündekiler yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekibinin müdahalesinden sonra Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, Haymana ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Düğünde havaya ateş açtı, kuzenini öldürdü
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