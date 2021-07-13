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Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:58

Düğüne giderken kabusu yaşadılar! Minibüs dereye yuvarlandı: Yaralılar var...

DHA
Düğüne giderken kabusu yaşadılar! Minibüs dereye yuvarlandı: Yaralılar var...

Adıyaman'dan Ağrı'ya düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Adıyaman'dan Ağrı'ya düğüne gidenlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, dereye yuvarlandı. Kazada 13 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkisinde meydana geldi. Ağrı'ya düğüne katılmak üzere Adıyaman'dan gelenlerin bulunduğu 02 DB 220 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye devrildi.

Köylüler ve yoldan geçen sürücüler, minibüstekileri güçlükle çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt'teki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin ayaklarında ciddi yaralanmalar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düğüne giderken kabusu yaşadılar! Minibüs dereye yuvarlandı: Yaralılar var...
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