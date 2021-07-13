Düğüne giderken kabusu yaşadılar! Minibüs dereye yuvarlandı: Yaralılar var...

Köylüler ve yoldan geçen sürücüler, minibüstekileri güçlükle çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.