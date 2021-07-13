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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Düğünü basıp rastgele ateş açtı 1’i çocuk 2 kişi öldü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Düğünü basıp rastgele ateş açtı 1’i çocuk 2 kişi öldü
BALIKESIR'DE aralarında husumet bulunan ailenin sünnet düğününü basan Selahattin A., kalabalığa rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 3 yaşındaki kız çocuğu ile 31 yaşındaki Elvan Gezer isimli kadın yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'nde bir aile sünnet düğünü düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı düğün kana bulandı. Aile ile husumeti bulunan Selahattin A. düğün alanını silahla bastı. Kalabalığa doğru hedef gözetmeden ateş açan Selahattin A.'nın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 3 yaşındaki Kumsal Demirezen ile Elvan Gezer (31) olay yerinde yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Yaşanan dehşetin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 8 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganın peşine düşen polis ekipleri Selahattin A.'yı kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
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Düğünü basıp rastgele ateş açtı 1’i çocuk 2 kişi öldü
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