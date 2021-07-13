Düzce'de zincirleme trafik kazası! 12 kişi yaralandı

Düzce Kuzey Çevre Yolu Sallar mevkisinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Arkadan gelen 3 otomobil de birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan ve henüz isimleri belirlenemeyen 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
PATOZ MAKİNESİNDEN ÇIKAN TOZUN KAZAYA NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Kazanın yol kenarında çalışan ve buğday hasadı yapan patoz makinesinden yola dağılan tozların görüş mesafesini sıfıra düşürmesi nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü.
Polis ekipleri patoz makinesini kullanan kişi ile bahçe sahibini polis merkezine götürdü.