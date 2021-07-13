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Giriş Tarihi: 13.7.2021 22:30

Düzce'de zincirleme trafik kazası! 12 kişi yaralandı

AA
Düzce'de zincirleme trafik kazası! 12 kişi yaralandı

İddialara göre, Düzce'de yol kenarında çalışan patoz makinasından çıkan tozun, görüş mesefasini sıfıra düşürmesi nedeniyle zincirleme kaza yaşandı. 5 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle patoz makinasını kullanan kişi ile tarla sahibi emniyete götürüldü.

Düzce Kuzey Çevre Yolu Sallar mevkisinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Arkadan gelen 3 otomobil de birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan ve henüz isimleri belirlenemeyen 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

PATOZ MAKİNESİNDEN ÇIKAN TOZUN KAZAYA NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kazanın yol kenarında çalışan ve buğday hasadı yapan patoz makinesinden yola dağılan tozların görüş mesafesini sıfıra düşürmesi nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü.

Polis ekipleri patoz makinesini kullanan kişi ile bahçe sahibini polis merkezine götürdü.

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Düzce'de zincirleme trafik kazası! 12 kişi yaralandı
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