Düzce'de zincirleme trafik kazası! 12 kişi yaralandı

Düzce Kuzey Çevre Yolu Sallar mevkisinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Arkadan gelen 3 otomobil de birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan ve henüz isimleri belirlenemeyen 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.