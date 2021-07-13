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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Ellerini ayaklarını bağlayıp günlerce aç bıraktılar

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Ellerini ayaklarını bağlayıp günlerce aç bıraktılar

Denizli'de, 4 gün önce iş görüşmesi için gittiği Tavas ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve polisin yaptığı operasyonla kurtarılan tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ömer Aldırmaz'ın günlerce tutulduğu evdeki görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda işadamı Aldırmaz battaniyeye sarılı vaziyette, elleri ayakları ve bacakları bantla bağlanmış şekilde ele geçirildi. İşadamının günlerce aç ve susuz bekletildiği ortaya çıktı. Fidye için kaçırıldığı iddia edilen Aldırmaz'ın şüpheliler tarafından yol üzerinde darp edildikten sonra elleri, ayakları bağlanıp, gözleri de kapatılarak bir aracın bagajında kaçırıldığı belirlendi. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ellerini ayaklarını bağlayıp günlerce aç bıraktılar
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