Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Yıldırım ilçesi Yeni Mahallede bir bodrum katında tek odalı bir ev tutan emekli öğretmen Ahmet Sildir 6 gündür bu evde yaşıyordu.

Sabah saatlerinde camın önünden geçen vatandaşlar içerde hareketsiz yatan birini fark edince durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri eve girdiğinde Ahmet Sildir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emekli öğretmenin cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için adli tıp morguna kaldırıldı.

Diğer yandan Ahmet Sildir'in bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.