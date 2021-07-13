Engelli Selin imkansızı başardı

Selin Sargın, liseyi de başarılarla bitirip üniversiteli olmak istediğini söyledi. Hayalinin veterinerlik olduğunu belirten Selin, "Veteriner olunca hayvanlara yardım etmek istiyorum. Sokakta hasta, yaralı kedi ve köpekleri iyileştirmek için çalışacağım. Tek istediğim bu" dedi.

ANNESİNIN OKULUNDA

Annesinin görev yaptığı Kızılarık Mahallesi'ndeki Kazım Şanöz İlköğretim okulunda eğitimi sürdüren Selin, kaynaştırma eğitimi ile arkadaşlarının da sevgilisi haline geldi. Geçmişte yaşadığı sıkıntıların aksine yeni okulu ve arkadaşlarını çok seven Selin, başarı ile okulunu bitirdi. Selin Sargın, 2017 yılında eğitimci annesinin Vali Husnü Tuğlu İlköğretim Okulu'na tayin edilmesi üzerine o da aynı okula nakledildi. Selin burada da kaynaştırma sınıfına devam etti. Selin'e koronavirüs bile engel olamadı. Derslerini günü gününe takip etti. Okulunu takdir ile bitirdi. Takdir alan Selin'i ilk kutlayan Antalya Bilgi Üniversitesi İngilizce Makine Mühendisliği Bölümü 3'inci sınıf öğrencisi ablası Yaren oldu. Selin'in başarısı anne Yıldız ve baba Cevat Sargın'ı da mutlu etti.

BAŞARILI İLE BİTİRDİ

Anne Yıldız Albayrak Sargın ile baba Cevat Sargın kızları Selİn'in başarısından çok mutlu olduklarını söyledi. Selin'in kaynaştırma eğitimi sınıflarında çok başarılı olduğunu belirten eğitimci Sargın çifti, "Arkadaşları ve öğretmeni ile ilişkisi çok iyi olması sayesinde başarıyı yakaladı" dedi.

VETERİNER OLACAĞIM

Sınıflarını ve okulunu her yıl takdir ile geçen Selin Sargın, liseyi de başarılarla bitirip üniversiteli olmak istediğini söyledi. Hayalinin veterinerlik olduğunu belirten Selin, "Veteriner olunca hayvanlara yardım etmek istiyorum. Sokakta hasta, yaralı kedi ve köpekleri iyileştirmek için çalışacağım. Tek istediğim bu" diye konuştu. Selin'in başarısından çok mutlu olan abla Yaren Sargın ise, "Selin'in eğitimi çok iyi gidiyor. Sokaktaki hayvanlara karşı çok duyarlı. Onun melek gibi bir kalbi var" ifadelerini kullandı

4 AYLIKKEN KAZA YAPTI

Kendisi de öğretmen olan anne Yıldız Sargın, film gibi Selin'in hikayesini SABAH'a anlattı. 2006 yılında hayatlarını karartan kazayı hiç unutmayacağını belirten anne Sargın, "Her anne gibi sağlıklı çocuğum olacağını sanan, elbiseler ayakkabılar, oyuncaklar alan anneydim ben, ta ki o trafik kazasında ölümden dönünceye kadar. 2006 yılı Temmuz günü, Samsun'dan İzmir'e seyir halinde iken Uşak İli Banaz ilçesini İzmir e bağlayan o şehirlerarasında yolumuza o traktör girip, aracımızı mecburen karşı tarafa doğru sürüp, ilk çarpışmayı traktörle, 2'inci çarpışmayı orta refüje yapıp, kaldırıma çıkarak duruncaya kadar. Selin ve benim tarafımdan oldu 2 çarpışma da. Ve biz arabada sıkıştık. Benim bedenim geniş olduğu için zararım az olurken, talihsiz yavrum, 2 çarpışmanın henüz 5,5 aylık bedeninde verdiği büyük zararla konuşma, yürüme, çiğneme, yutma, düşünme yetileri de dahil olmak üzere sağlıklı başladığı hayatını, %88 ağır engelli devam etmek zorunda kaldı. Doktorlar, "Kendini boşa paralıyorsun kızım, kabul et. Ağzından yiyecek verip altından alacaksın, yürüyemeyecek koşamayacak, saksıdaki bitkiyi göstererek bedeni büyüyecek, kucağında taşıyacaksın, Anne diyemeyecek, seni tanımayacak... Kader yavrum, kabul et, kendini boşa parçalama vb... diye beni ikna etmeye çalışıyordu" dedi.