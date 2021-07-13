Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Esenler'de dehşet! Turist genci defalarca bıçakladı
Giriş Tarihi: 13.7.2021 09:19 Son Güncelleme: 13.7.2021 09:24

Esenler'de dehşet! Turist genci defalarca bıçakladı

DHA
Esenler'de dehşet! Turist genci defalarca bıçakladı

Esenler'de bir kişi, yanına çağırarak istediği cep telefonunu vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak, yaraladı. Olay anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen Cuma saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre yolda bekleyen bir kişi, kufaörden çıkıp evin giden yabancı uyruklu kişiyi yanına çağırdı.

İstanbul Esenler'deki bıçaklı dehşet kamerada! Defalarca bıçakladı



Şüpheli, istediği cep telefonunu kendisine vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak yaraladı.



Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdaheleye yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaralı gencin darp edildikten sonra yere düştüğü sonrasında ise saldırgan tarafında defalarca bıçaklandığı görülüyor.

Adana'da cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Üvey babasını bıçaklayıp, arkadaşını öldürmüştü: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı 15 yaşındaki Şinasi kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü Arkadaşını bıçakladı çatıdan aşağı düştü

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler'de dehşet! Turist genci defalarca bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA