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Giriş Tarihi: 13.7.2021 09:23 Son Güncelleme: 13.7.2021 09:35

Esenler'de düğün karıştı! Halay sırasında taciz etti

Esenler'de düğün karıştı! Halay sırasında taciz etti

İstanbul Esenler'de akılalmaz bir olay yaşandı. Bir düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Damat ve gelin tarafı birbirine girdi.

Olay, geçen Cumartesi günü 23.00 sıralarında Esenler'de bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Gelin ve damat tarafları düğün salonu içinde kavga etmeye başladı. Kavga düğün salonunun dışında da devam etti. Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına alarak karakola götürdü. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler'de düğünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video

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Esenler'de düğün karıştı! Halay sırasında taciz etti
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