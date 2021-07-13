Esenler'de düğün karıştı! Halay sırasında taciz etti

Olay, geçen Cumartesi günü 23.00 sıralarında Esenler'de bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Gelin ve damat tarafları düğün salonu içinde kavga etmeye başladı. Kavga düğün salonunun dışında da devam etti. Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına alarak karakola götürdü. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler'de düğünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video