Evden kaçan kız çocuğuna istismar! 12,5 yıl hapis cezası aldı

Antalya'da ailesi ile birlikte yaşadığı evden mektup bırakarak kaçan 13 yaşındaki A.B, sokakta tanıştığı bir kişinin cinsel istismarına uğradı. Şüpheli Mehmet K. hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Mehmet K'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Antalya'da 16 Ağustos 2019 tarihinde 13. yaşındaki A.B. evden kaçıp geceyi dışarda geçirdi. Bu sırada tanıştığı 36 yaşındaki Mehmet K'ya Alanya'ya gitmek istediğini söyledi. Motosikletiyle A.B'yi taksi durağına götürdü. Taksi ücretinin yüksek olması nedeniyle A.B'yi, ertesi sabah kendisinin götüreceğini söyleyerek alıp evine gitti.

Mehmet K, evin kapısını kilitleyerek küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Şüphelinin elinden tekme atarak kurtulan ve çıplak ayak pencereden atlayarak evden kaçmayı başaran A.B, Mehmet K'dan şikayetçi oldu.

Mehmet K, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada; mahkeme heyeti, sanık Mehmet K'ya 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.