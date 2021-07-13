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Giriş Tarihi: 13.7.2021 15:35

Fatma Şahin’in amca acısı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Fatma Şahin’in amca acısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in yaşamını yitiren 92 yaşındaki amcası Ahmet Kıymık, dualarla toprağa verildi.

Bir süredir rahatsız olan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Kıymık, 92 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Kıymık için Bahattin Nakıpoğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Kıymık'ın cenazesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Defin sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ailesi taziyeleri kabul etti.

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Fatma Şahin’in amca acısı
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