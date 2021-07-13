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Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:40 Son Güncelleme: 13.7.2021 10:40

Felak ve Nas Sureleri Neye İyi Gelir? Felak Ve Nas Suresi Ne İçin Okunur?

Felak ve Nas Sureleri Neye İyi Gelir? Felak Ve Nas Suresi Ne İçin Okunur?

Kur’an-ı Kerim’in en kısa sureleri arasında yer alan her iki surede Medine döneminde nazil olmuştur. Nas, kelime olarak ‘’insan’’ anlamına gelirken, Felak ise ‘’Sabah aydınlığı’’ demektir. Gece yatmadan önce, sabah yola çıkarken, kazalardan korunmak için ve nazarlardan sakınmak için sıkça okunmaktadır. Felak ve Nas Suresi neye iyi gelir, neden okunur sorusu da birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Hadis kaynaklarında Felak ve Nas Suresi neye iyi gelir sorusuna cevap olacak nitelikte bilgiler yer almıştır.

Medine döneminde nazil olan Felak ve Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri arasında yer almaktadır. Namaz kılarken Fatiha Suresinin ardından her iki surede okunabilmektedir. Sadece namaz ibadetinde değil daha birçok nedenle bu sureler okunmaktadır. Felak ve Nas Sureleri neye iyi gelir sorusu da bu noktada sıkça akıllara gelir. Hadis kaynaklarında Felak Suresi ve Nas Suresi okumanın faziletleri hakkında çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Felak ve Nas Sureleri neye iyi gelir ve neden okunur?

Felak Ve Nas Suresi Neye İyi Gelir?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan son iki suredir. Nas Suresi 6, Felak Suresi 5 ayetten oluşmuştur. Felak ve Nas Surelerinin faziletleri hakkında hadislerde birçok bilgi yer alır. Günümüzde de en çok okunan surelerden olarak dikkat çekmektedir.

Felak ve Nas Sureleri kazadan, beladan, hastalıktan, kötü insanların şerrinden, nazarlardan korunmak için sıkça okunabilir.

Felak ve Nas Surelerinin faziletine dair birçok rivayet nakledilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk gelen fazileti bulunmaktadır. Koruyucu özelliği, şifa verici olması nedeniyle yatmadan önce ve her namazdan sonra okunması gerektiği belirtilmiştir.

Felak ve Nas Sureleri ile ilgili bazı hadisler şöyle;

Hz. Âişe'den rivayet edilen bir hadise göre Resûl-i Ekrem rahatsızlık ânında ve gece yatağına gireceği sırada İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı (Buhârî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 14; Ebû Dâvûd, "Edeb", 98; Tirmizî, "Daʿavât", 21).

Ukbe b. Âmir'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber'in kendisine şöyle dediği belirtilmiştir: "Ey Ukbe! Sen 'Kul eûzü bi-rabbi'l-felak' sûresini oku; zira Allah'a bu sûreden daha sevimli gelen ve daha beliğ olan hiçbir sûre okuyamazsın; mümkün oldukça onu oku" (Müsned, IV, 149, 155: sûrenin fazileti hakkındaki diğer rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553; Süyûtî, ed-Dürrü'l-mens̱ûr, VIII, 684-688; Şevkânî, V, 518-519). Bazı tefsirlerde yer alan (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 657; Beyzâvî, II, 629) ve muavvizeteyni okuyan kimsenin sanki Allah'ın indirdiği bütün kitapları okumuş gibi olacağını ifade eden hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir. (İbnü'l-Cevzî, el-Mevżûʿât, I, 239-241; Zerkeşî, I, 432).

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Felak ve Nas Sureleri Neye İyi Gelir? Felak Ve Nas Suresi Ne İçin Okunur?
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