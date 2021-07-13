Felak Ve Nas Suresi Ezberle: Felak ve Nas Suresi Kolayca Nasıl Ezberlenir?

Günümüzde Ayetel Kürsi'nin ardından en çok okunan surelerden olarak dikkat çekmektedir. Felak ve Nas Suresi, gece yatmadan önce, nazarlardan korunmak ve kazadan, beladan sakınmak için sıkça okunur. Koruyucu özelliğe sahip olan bu iki sure de en faziletli surelerdendir. Felak ve Nas Suresi okumak ya da kolayca ezberlemek isteyenler doğru yerdeler. Kur'an-ı Kerim'in mushaftaki sıralamaya göre son iki suresi olan Felak ve Nas Suresi kolay ezberleme önerilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Felak ve Nas Suresi Kolay Ezberleme
Felak ve Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa surelerdendir. Her ne kadar böyle olsa da büyük fazilete sahip olduğu için bu iki sureyi de bir an önce ezberlemek ve sık sık okumak isteyenler bu konu hakkında öneriler araştırmaktadır. Felak ve Nas Suresini bir günde kolaylıkla ezberlemek mümkündür. Bu iki sureyi de hızlıca ezberlemek için öneriler şöyle;
Felak ve Nas Suresi Ne Zaman Okunur?
Nas Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs
Felak Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad