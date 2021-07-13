Felak ve Nas Suresi Kaç Ayettir? Kur’an’da Kaçıncı Sayfada Yer Alır?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan sureler arasında en büyük fazilete sahip olan sureler arasındadır. Koruyucu özelliğe sahip olması nedeniyle her namazın ardından ve gece uyumadan önce okunur. Hadis kaynaklarında da Felak ve Nas Suresi fazileti hakkında birçok bilgi yer almıştır. Felak ve Nas Sureleri ayet sayısı ve sayfa numarası ise bu noktada merak edilen konular olarak dikkat çekmektedir. Felak ve Nas Suresi kaç ayet ve kaçıncı sayfada yer alır? İşte, Felak ve Nas Suresi hakkında merak edilen bilgiler…

Felak Suresi Kaç Ayet Ve Kaçıncı Sayfada?

Felak Suresi, mushaftaki sıralamaya göre yüz on üçüncü, iniş sırasına göre ise yirminci sure olma özelliğini taşır. Fil Suresinden sonra ve Nas Suresinden önce Medine döneminde nazil olmuştur. Felak Suresi, 5 ayetten oluşmuştur.

Nas Suresi Kaç Ayet Ve Kaçıncı Sayfada?

Nas Suresi, mushaftaki sıralamaya göre yüz ondördüncü suredir. İniş sırasına göre ise yirmi birinci sure olma özelliğine sahiptir. Felak Suresinden sonra, İhlas Suresinden önce Medine döneminde nazil olmuştur. Bu surenin Mekke döneminde nazil olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. Nas, kelime olarak insanlar anlamına gelir. Sure, 6 ayettir.

Nas Suresi Konusu Nedir?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve en faziletli sureler arasında bulunan Nas Suresinde temel olarak, sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a (C.C) sığınılması öğütlenmiştir.

Felak Suresi Konusu Nedir?

Felak ve Nas Sureleri genel olarak birlikte okunmaktadır. Her iki surede koruyucu özelliğe sahip olduğundan dolayı günümüzde en çok okunan surelerdendir. Temel olarak, bazı kötülüklerden dolayı Allah'a sığınılması öğütlenmektedir.

Felak Suresi Fazileti

Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir'e şöyle buyurmuştur: "Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi'l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi'n-nâs" (Müslim, "Müsâfirîn", 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 25. Bu iki sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. İbn Kesîr, VIII, 550-553).

Nas Suresi Fazileti

Nâs sûresinin faziletine dair birçok rivayet nakledilmiştir. Genellikle İhlâs ve Felak sûrelerinin de yer aldığı rivayetlerde Muavvizât'ın Kur'an'ın üçte birine denk gelen fazileti, şifa verici ve koruyucu özellikleri, yatmadan önce ve her namazdan sonra okunmasının gereği vurgulanmaktadır. Hz. Âişe'den nakledilen bir hadise göre Resûlullah rahatsızlık zamanında ve gece yatağa gireceği sırada İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini üç defa okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı (Buhârî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 14; Ebû Dâvûd, "Edeb", 98; sûrenin faziletiyle ilgili diğer rivayetler için bk. Şevkânî, V, 518-519; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 414-437)