Feragatname nedir, mirastan feragat etmek ne demek? Feragatname örneği

Feragat kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre "bir haktan kendi isteği ile vazgeçmesi" anlamına gelmektedir. Bireyin hakkından vazgeçtiğini belirten feragatname, genellikle ibra ile karıştırılmaktadır. Tam da bu noktada feragatın bireysel olduğunu ifade edebiliriz. Ancak ibra işlemlerinde kişilerin karşılıklı olarak anlaşması gerekir. Yani feragatın geçerlilik taşıyabilmesi için karşı tarafın onayına ihtiyaç bulunmamaktadır. Feragatname için başvuru esnasında yetkili kuruma ulaşım sağlayarak feragatname almanız gerekir. Almış olduğunuz belge ile noter huzurunda sözleşme sağlayarak hakkınızdan vazgeçme talebinizi resmi olarak yapabilirsiniz. Peki, feragatname tam olarak ne demek?

FERAGATNAME NEDİR?

Feragatname bireyin kendi isteği ve iradesi ile haklarını devretmesi anlamına gelmektedir. Bu vazgeçme işlemi hukukta feragat, mirastan feragat ve davadan feragat olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Kendi içerisinde çeşitlere ayrıldığından dolayı yapılacak her türlü işlemler bu noktada farklılık göstermektedir. Yani nelerden vazgeçecekseniz ona ilişkin vazgeçme yöntemleri mevcuttur. Kişinin sahip olduğu haklardan resmi bir biçimde vazgeçtiği anlamına gelen bu belgenin sunumunda yazılı ya da sözlü olarak beyanların iletilmesi gerekir. Ancak kişi tek başına vazgeçtiğine ilişkin bir başvuru talebi oluştursa da sözleşme imzalanma aşamasında yetkili memurun imzasının yanı sıra 2 tanığın imzasına da ihtiyaç durulmaktadır. Aksi takdirde feragatname geçerliğini yitirmektedir. Feragatname çeşitlerini ele aldığımızda ortaya aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır;

MİRASTAN FERAGAT ETMEK

Bu işlem sözleşme ile yapılmaktadır. Aynı zamanda miras hukuku kapsamında mirasçı ve miras bırakan her iki kişinin hayatta iken yapması gereken bir işlemdir. İlgili sözleşmede mirasçı gelecekte karşılaşabileceği hakların bir kısmından ya da tamamında vazgeçeceğine yönelik bir belge sunmalıdır. Kısacası mirası bırakacak kişi, mirasçı ile ortak bir noktaya vararak gelecekte bırakacağı mallarından feragat etmesini talep etmektedir. Mirasçının kabulü ile mirastan feragat sözleşmesi imzalar.

Mirastan feragat örneğine değinecek olursak; bu feragat çeşidinin tüm miras mukaveleleri gibi resmi vasiyetname olarak yapılması gerekir. Yani noter tarafından onama sureti ile değil tıpkı resmi senede benzer bir şekilde noterde düzenlenmesi gerekmesi söz konusudur.

DAVADAN FERAGAT ETMEK

Dava eden kişinin talebi ile tamamen ya da kısmen hakların vazgeçtiğini ifade eder. Söz konusu davanın ve verilen feragatnamenin geçerli olabilmesi için karşılıklı olarak her iki tarafında haklarının, istediği şekilde kullanma yetkisinin mevcut olduğu bir davanın mevcut olması gerekir. Ancak davacı karşıdaki kişilerin haklarının haricinde bir takım isteklerde bulunursa feragat geçerliliğini kaybetmektedir.

HUKUKTA FERAGAT

Bireyin hukuki yollar ile haklarında vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Bu feragatnamelerde taraflar arasında anlaşma şartı bulunmamaktadır.

FERAGATNAME ÜCRETİ NE KADAR?

Feragatname noter ücreti son dönemde merak konusudur. Feragat işleminize göre noterde hazırlanan feragat sözleşmesi için gereken ücretin ödenmesi gerekir. Noterde düzenlenen bu sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmeniz onaylanacak ve sizden yapmış olduğunuz işlemlere göre bir harç yatırmanız istenecektir. Ödenmesi gereken bu harç ise noter veznesine ödenerek feragatname talebi oluşturulmaktadır.