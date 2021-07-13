Gönüllü turizm elçileri göreve başladı

Fatih
Belediyesi tarafından bu yıl 11'inci kez hayata geçirilen ve turistlerle aramızda köprü görevini üstlenen 200 Gönüllü Turizm Elçisi, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle göreve başladı. Sultanahmet Meydanı
'nda gerçekleştirilen törende gençlere seslenen Turan, "Medeniyetlerin kesişme noktası ve yüzük taşı İstanbul
'da, İstanbul'un da tarihi merkezi olan Fatih'te, yaz tatillerini kendilerini geliştirmek ve turistlerimize yardımcı olmak için projemizde yer alarak değerlendiren tüm elçilerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Türkiye
'deki kültürel mirasın yüzde 11'i, İstanbul'daki mirasımızın ise yüzde 40'ının yer aldığı Fatih'te gençlerimiz turistlerle aramızda köprü görevini üstlenecekler. Lise ve üniversite seviyesinde pırıl pırıl gençlerimiz projemiz kapsamında turizmin en yoğun olduğu lokasyonlarda hem ülkemizin yüzü olacaklar, hem de dil ve tarih bilgilerini geliştirecekler" dedi.