Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaret saatleri

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDİR?

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü olarak adlandırılan 2016 yılının 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil polis ve askeri anmak amacıyla 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmiştir. 29 Ekim 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş ve bugün resmi tatil olarak kutlanmaya başlamıştır.