Başkan Erdoğan, Kabine kararlarını kamuoyuna açıkladı ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasının ardından ise "İdari izin ve idari tatil nedir, bayram tatili özel sektör için de geçerli mi? İdari izinde bankalar açık mı?" sorularının yanıtları hakkında yoğun araştırmalar başladı. İdari izin, kamu kurumlarında geçerli olan izin türü olarak kabul edilir ve idari tatil olarak adlandırılır. Peki; idari izin ve idari tatil nedir, bayram tatili özel sektör için de geçerli mi? İdari izinde bankalar açık mı?
İDARİ İZİN NEDİR?
İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.
ÖZEL SEKTÖRDE İDARİ İZİN VAR MI?
İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmuyor.
BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?
Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.