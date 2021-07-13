Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İranlı uyuşturucu taciri tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.7.2021 15:30

İranlı uyuşturucu taciri tutuklandı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
İranlı uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir’e uyuşturucu getirerek satan İran uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahısların deşifresine yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada başka bir ilden Nevşehir'e uyuşturucu getirerek ticaretini yapacağı tespit edilen İran uyruklu Y.S'nin, terminalde otobüsten indiği sırada yapılan kontrolünde 206,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İranlı uyuşturucu taciri tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA