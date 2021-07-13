İranlı uyuşturucu taciri tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahısların deşifresine yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada başka bir ilden Nevşehir'e uyuşturucu getirerek ticaretini yapacağı tespit edilen İran uyruklu Y.S'nin, terminalde otobüsten indiği sırada yapılan kontrolünde 206,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.