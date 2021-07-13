Kaldırımda otururken husumetlisi vurdu

KONYA'NIN Güneysınır
ilçesine bağlı Gürağaç Mahallesi
'nde yaşanan olayda, otomobili ile seyir halindeki Ali Ateş (45), yol kenarında oturan ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Mustafa Çetin
'i tabancayla ateş ederek vurdu. Çetin ise yanındaki tabanca ile Ateş'e karşılık verdi. Açılan ateş sonucu Ateş de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Çetin kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Ateş ise hastanede tedavi altına alındı.