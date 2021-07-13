Karısını oğlunun gözü önünde vurdu

İSTANBUL Eyüpsultan Güzeltepe
Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre gece yarısı evinin sokağına alkollü olarak gelen Tekin Akdeniz
, eşi Fatma Akdeniz
'e küfürler yağdırdı. Babasını sokakta gören Mert Ali Akdeniz
ile birlikte aşağıya inen Fatma Akdeniz kocasına engel olmaya çalıştı. Bu sırada belinden silahını çıkaran Tekin Akdeniz, defalarca tetiğe bastı. Fatma Akdeniz başından vuruldu. Akdeniz olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından katil zanlısı koca kayıplara karıştı. Olay yerinde 3 üç adet mermi kovanı bulundu. Polis, katil zanlısını yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.