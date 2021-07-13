Kastamonu'da genç avukat, evinin banyosunda tavana asılı halde bulundu

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yapılan kontrolde, avukatın hayatını kaybettiği belirlendi. Gizem S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.