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Giriş Tarihi: 13.7.2021 20:16 Son Güncelleme: 13.7.2021 20:17

Kastamonu'da genç avukat, evinin banyosunda tavana asılı halde bulundu

DHA
Kastamonu'da genç avukat, evinin banyosunda tavana asılı halde bulundu

Son dakika haberi... Kastamonu'da 25 yaşındaki avukat Gizem S., Kastamonu Adliyesi'ndeki duruşmasının ardından gittiği evinde, boynundan tavana asılı halde ölü bulundu.

Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem S., öğlen saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi ile beraber yaşadığı evine gitti.

ANNESİ BANYODA ASILMIŞ HALDE BULDU

Banyoya giren Gizem S.'yi arayan arkadaşları, kendisine ulaşamayınca annesine haber verdi. Banyoya giren anne, kızını boynundan tavana iple asılı halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yapılan kontrolde, avukatın hayatını kaybettiği belirlendi. Gizem S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kastamonu'da genç avukat, evinin banyosunda tavana asılı halde bulundu
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